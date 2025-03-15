Светослав Петров с кратък анализ преди ЦСКА - Черно море

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Бившият футболист на ЦСКА Светослав Петров заяви пред "Мач Телеграф", че двубоят срещу Черно море ще бъде тактическо надлъгване. Той посочи с какво най-вече трябва да внимават играчите на Александър Томаш.

Сблъсъкът между ЦСКА и Черно море приковава вниманието

"Очаквам да стане един много здрав мач. Един срещу друг се изправят два стойностни отбора и двама добри треньори, които се познават отлично. Ще бъде много интересен двубой. Александър Томаш и Илиан Илиев имат изиграни много мачове помежду си. Не мисля, че двамата могат да се изненадат с нещо. Дано стане хубав двубой за гледане. Ще има и доста хора по трибуните, а и времето ще е хубаво. Със сигурност този мач може да го определим като голямо тактическо надлъгване. Черно море и Илиан Илиев са заедно от много време и имат резултати. Момчетата в отбора му се познават отлично", заяви Петров.