Триумф за Одермат в Супер-Г в Кранс Монтана

🇨🇭 ODER-MACHINE WINS AGAIN! 🏆🔥



The Super G World Champion Marco Odermatt dominates the Super G in Crans Montana, claiming his 45th career World Cup victory and 8th win of the season! 🚀💥



🥈 Alexis Monney 🇨🇭

🥉 Dominik Paris 🇮🇹#fisalpine #wintersport #worldcupcransmontana pic.twitter.com/S8i4oIbuB9