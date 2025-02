Сансет отново се разписа и спаси Атлетик от загуба след голям гаф на Симон

🔚 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘



An Oihan Sancet equaliser sees Athletic take a hard-fought point at the RCDE Stadium.



👏 Good work, Lions!#EspanyolAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xlLKTbwAhm