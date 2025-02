Пловдив прие националните турнир за отбори и двойки

На 08.02.2025 се проведе Национален отборен турнир в град Пловдив в клуб 9-Ball. В съботния ден сили премериха общо 7 отбора, от които 4 отбора представители на града домакин, 2 отбора от град София и 1 отбор от град Габрово. Форматьт на турнира изпита способностите на състезателите да играят както самостоятелно така и в тандем по двойки. Преди всеки мач ключова роля играеше това как отборите разпределят играчите си за сингьл (дисциплина 8-ball до 7 спечелени игри) и двойки (дисциплина 9-ball до 9 спечелени игри).

Местата на почетната стьбица заеха най-адаптивните отбори след близо 10 часа игра, тактическо надиграване и емоции. На трето място се класираха отборите на Габрово Gabrovo (И. Янков, М. Маймарев, Н. Влашев) и 9-Ball 4 (Т. Грьдев, М. Фиданов, Ст. Кукучев). Финалният мач беше сбльськ между двата столични отбора The Academy 1 (А. Георгиев, М. Савов, Св. Ганев) и The Academy 2 (К. Върбанов, Г. Терзийски, Л. Георгиев), при равен резултат след редовните срещи на сингьл и двойки за отличаване на победителя се стигна до игра на дузпи, в които по-точни бяха The Academy 2 (К. Върбанов, Г. Терзийски, Л. Георгиев).

На 09.02.2025 (неделя) се проведе Национален турнир по двойки в град Пловдив в клуб 9-Ball, в който 19 тандема се сьревноваваха за победа. Представители имаше от градовете София, Пловдив и Габрово. Турнирьт се изигра във формат двойна елиминация до изльчване на 8 двойки като мачовете се играеха до 7 спечелени игри.

На почетното трето място се класираха тандемите на Л. Георгиев/Г. Терзийски и Ж Бахчеванов/В. Даскалов. Най-добре сработените тандеми бяха тези на А. Георгиев/ Н. Динев и Н. Влашев/И. Янко. С резултат 7 на 5 Александр Георгиев и Николай Динев победиха след близо двучасов сбльськ представителите на Габрово, които до последно не отстьпваха.