Алберт Попов: Винаги съм знаел, че имам потенциала да стана първи

🇧🇬 45 YEARS LATER, Albert Popov MAKES HISTORY FOR BULGARIA! First World Cup win for him! 🏆 Amazing! ✨



Second place for Loic Meillard🇨🇭and 3rd place and first world cup podium for Samuel Kolega 🇭🇷#fisalpine #wintersport #worldcupmadonnadicampiglio pic.twitter.com/BbE1xseKJ4