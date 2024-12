Първа хърватска победа в СК при дамите от Яница Костелич през 2006 година насам

🏆 What a performance by Zrinka Ljutic! At just 20 years old, she claims her first World Cup victory with a spectacular race! 💥



🥈 Lena Duerr 🇩🇪

🥉 Katharina Liensberger 🇦🇹