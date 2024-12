Още един китайски гранд е готов със състава си

Отборът на WE обяви състава си за 2025-а. В него Дай "Cube" И се завръща на топ лейн след период в Oh My God.

Там Cube имаше трудна година, завършвайки на 9-10 място през пролетния сплит и не игра през лятото.

Освен него, в тима влизат Гуо "Tianzhen" ки-Фан и 19-годишният Жао "Vampire" Же-Кан.