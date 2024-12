Сухожилието на растежа

Karlos NASAR 🇧🇬 won in great style the second medal event of the day at the IWF World Championships in Manama 🇧🇭!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

🥇Karlos NASAR (BUL) 183(WR)-222-405(WR)

🥈Kwang Ryol RO (PRK) 162-218-380

🥉Marin ROBU (MDA) 173-206-379