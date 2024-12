Бербатов си спомни за мача, в който се е чувствал като Меси и Марадона в едно

One of the all-time great Premier League performances 🇧🇬🖐️



Dimitar Berbatov remembers the day he felt like "𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐧𝐞" 🤩🪄 pic.twitter.com/MwuBm3xllQ