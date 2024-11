T1 си запази услугите на Oner и за следващата година

𝐑𝐞-𝐬𝐢𝐠𝐧, '𝐎𝐧𝐞𝐫'



LCK 팀의 ‘Oner’ 문현준 선수가 2026년까지 T1과 함께합니다.

수많은 명장면을 탄생시키며 멋진 꽃을 피워낸 우리의 협곡주 ‘Oner’ 선수, T1과 함께 더 많은 꽃을 피워낼 수 있도록 많은 응원을 보내주세요!



‘Oner’ has re-signed a multi-year contract with T1.

'Oner' has re-signed a multi-year contract with T1.