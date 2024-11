Novo reforço na área! 🔥



Damos as boas-vindas ao nosso novo coach, @bubbleCS22, que chega para fortalecer ainda mais nossas Valkyries com muita experiência internacional 💪



Seja muito bem-vindo, Bubble! 💚



New reinforcement on board! 🔥



We’re thrilled to welcome our new… pic.twitter.com/xT95lIRYsz