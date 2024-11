Челси 6:0 Ноа, втори гол на Феликс

⏰1️⃣2️⃣ Chelsea 1-0 Noah

⏰1️⃣3️⃣ Chelsea 2-0 Noah

⏰1️⃣8️⃣ Chelsea 3-0 Noah

⏰2️⃣1️⃣ Chelsea 4-0 Noah



What a start for the Blues 😮‍💨#UECL | @ChelseaFC pic.twitter.com/jNsff1h8QA