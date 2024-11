Огромни промени в американския League of Legends

Създателят на League of Legends - Riot Games разкри отборите и формата на новата панамериканска лига, наречена LTA - League of Legends Championship of the Americas, която ще бъде разделена на две лиги – Северна и Южна. В тях ще участват постоянни партньорски отбори и т.нар. "гостуващи отбори", които ще се състезават в три отделни сезона.

Постоянните отбори в LTA Север са Cloud9, Team Liquid, FlyQuest, Shopify Rebellion и Dignitas, както и новия Lyon Gaming. Освен това като "гостуващ отбор" ще участва един от най-реномираните клубове в САЩ - 100 Thieves.