ЦСКА - София 0:0 Ботев Враца, Томаш изненада с българин

Слушай на живо: ЦСКА-София - Ботев (Враца)

ЦСКА - София и Ботев (Враца) играят при 0:0 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Червените" правят три промени в сравнение с 11-те от мача с Левски. Исека, Бютучи и Вион отстъпват местата са на Коялипу, Фаетон и Шопов.

ЦСКА - СОФИЯ - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

ЦСКА - София: 1. Густаво Бусато – 18. Мика Пинто, 5. Лумбард Делова, 99. Джеймс Ето’о, 26. Марселино Кареасо, 22. Джейсън Локило, 6. Лиъм Купър (к), 77. Годуин Коялипу, 8. Станислав Шопов, 11. Матиас Фаетон, 10. Джонатан Линдсет

Резерви: 25. Иван Дюлгеров (вр), 9. Зюмбюр Бютучи, 19. Иван Турицов, 73. Илиан Илиев-младши, 23. Илиан Антонов, 15. Тибо Вион, 4. Християн Петров, 7. Улаус Скаршем, 14. Тобиас Хайнц

БОТЕВ ВРАЦА: 34. Федерико Бариос – 25. Деян Лозев, 29. Мартин Бачев, 33. Стефан Цонков, 11. Мартин Ачков, 6. Давид Суарес, 70. Дилян Георгиев, 24. Мартин Смоленски, 8. Даниил Кондраков, 21. Бубакар Траоре, 19. Браян Переа (к)

Резерви: 1. Любомир Василев (вр), 16. Оволаби Касифа (вр), 32. Мартин Дичев, 77. Стефан Велев, 10. Спас Георгиев, 26. Мохамед Букаси, 14. Марко Мажуга, 15. Мирослав Маринов, 9. Даниел Генов