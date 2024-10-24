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  3. Томаш взе 20 футболисти за мача с Ботев (Враца)

Томаш взе 20 футболисти за мача с Ботев (Враца)

  • 24 окт 2024 | 10:50
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Томаш взе 20 футболисти за мача с Ботев (Враца)

Треньорският щаб на ЦСКА - София определи група от 20 футболисти за днешния двубой от 13-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Враца). Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Прави впечатление, че в групата се завръща младата надежда на армейците Илиан Антонов. Както е известно, той страдаше от онкологично заболяване, но вече е напълно възстановен и очевидно готов за игра.

Групата на ЦСКА - София:

1. Густаво Бусато

25. Иван Дюлгеров

15. Тибо Вион

18. Мика Пинто

6. Лиъм Купър

19. Иван Турицов

5. Лумбард Делова

4. Християн Петров

26. Марселино Кареасо

99. Джеймс Ето"о

73. Илиан Илиев

14. Тобиас Хайнц

10. Джонатан Линдсет

7. Улаус Скаршем

8. Станислав Шопов

9. Зюмюр Бютучи

22. Джейсън Локило

11. Матиас Фаетон

77. Годуин Коялипу

23. Илиан Антонов

Наказани: няма.

Контузени: Браян Кордоба, Аарон Исека, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев.

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