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  2. Спартак (Варна)
  3. Николай Киров определи групата на Спартак (Варна)

Николай Киров определи групата на Спартак (Варна)

  • 23 окт 2024 | 10:28
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Николай Киров определи групата на Спартак (Варна)

Новият старши треньор на Спартак (Варна) Николай Киров определи групата за своя дебют срещу Локомотив (Пловдив) от 13-ия кръг на efbet Лига.

Спартак (Варна) има нов старши треньор
Спартак (Варна) има нов старши треньор

Групата на Спартак: Мартин Величков, Никола Виденов, Матео Петрашило, Франьо Пърце, Йоан Бауренски, Александър Цветков, Бернардо Коуто, Филип Лесняк, Франк Риволие, Виктор Митев, Ивей Ромееш, Кристиан Илич, Цветослав Маринов, Даниел Иванов, Па Конате, Ахмед Ахмедов, Антонио Вутов, Ангел Грънчов, Любослав Маринов, Радослав Димитров и Даниел Халачев.

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