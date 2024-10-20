Черно море 0:0 Хебър

Черно море и Хебър игрят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

ЧЕРНО МОРЕ 0:0 ХЕБЪР

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 28. Влатко Дробаров, 27. Даниел Димов, 6. Виктор Попов, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 88. Ренан Карвальо, 11. Дуду, 10. Мазир Сула, 99. Уеслен Жуниор, 9. Исмаил Иса.

Хебър: 97. Марсио да Роса, 44. Николай Николаев, 55. Мартин Михайлов, 18. Радослав Терзиев, 88. Милен Гамаков, 21. Божидар Пенчев, 15. Уилям Фонкеу, 19. Георги Стайков, 70. Набил Макни, 29. Шейх Диаманка, 10. Атанас Кабов;