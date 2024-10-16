Стана ясен щабът на Бруно Акрапович в Хебър

Новият старши треньор на Хебър Бруно Акрапович обяви екипа, с който ще работи в клуба. В неговия щаб влизат асистентите Йордан Чолов, Владислав Георгиев (кондиционен треньор) и Венко Димов (треньор на вратарите).

По-рано днес босненският специалист беше официално представен като наставник на пазарджиклии. Официалният му дебют ще бъде в неделя, когато отборът гостува на Черно море във Варна.

Официално: Акрапович се завърна в българския футбол

Акрапович вече е работил в България в отборите на Локомомотив (Пловдив) и ЦСКА - София. За последно той бе начело на босненския Железничар, с който се раздели в края на април.