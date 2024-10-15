Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Елитната група до 16 години

Десетият кръг в Елитната група до 16 години беше изпълнен с интересни мачове и много голове. Лудогорец стигна до късен обрат срещу Пирин, докато Левски и Национал направиха зрелищно равенство. В дербито на кръга Септември и Ботев (Пловдив) не се победиха.

Ето всички резултати:

Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 4:2

1:0 Николай Петров (29')

2:0 Валентино Георгиев (69')

3:0 Християн Цветанов (71')

3:1 Павлин Люцканов (74')

4:1 Иво Радев (82')

4:2 Константин Тодоров (87')

Арда - Звезденбург 5:0

1:0 Даниел Чаушев (3')

2:0 Емре Мюмюн (33')

3:0 Мартин Узунов (70')

4:0 Веселин Попов (75')

5:0 Мерт Халил (83')

Национал - Левски 3:3

0:1 Георги Камбитов (5')

0:2 Ернан Ангелов (6')

1:2 Теодор Василев (16')

2:2 Мартин Гайдев (37')

3:2 Никола Георгиев (49')

3:2 Йоан Андреев (80')

Локомотив (Пловдив) - Славия 1:0

1:0 Стилян Лазаров (52)

Септември - Ботев (Пловдив) 1:1

0:1 Атанас Кирев (57')

1:1 Андрей Грозданов (90+1)

Етър - Хебър 3:1

0:1 Евтим Янев (33')

1:1 Цветан Шиков (61')

2:1 Евгени Пейчев (71')

3:1 Самуил Валериев (87')

ЦСКА-София - Дунав 2:3

0:1 Йоан Нофал (8')

0:2 Виктор Илиев (37')

0:3 Стефан Чукурлиев (42')

1:3 Любомир Праматаров (54')

2:3 Стивън Матеев (67')

Пирин - Лудогорец 2:3

0:1 Кристиян Желев (12')

1:1 Иван Георгиев (20')

2:1 Никола Стоянов (64')

2:2 Ястиян Георгиев (80')

2:3 Тимур Мстафа (90'+2)