Резултати, голмайстори и класиране след десетия кръг на Елитната група до 16 години

Десетият кръг в Елитната група до 16 години беше изпълнен с интересни мачове и много голове. Лудогорец стигна до късен обрат срещу Пирин, докато Левски и Национал направиха зрелищно равенство. В дербито на кръга Септември и Ботев (Пловдив) не се победиха.
Ето всички резултати:
Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 4:2
1:0 Николай Петров (29')
2:0 Валентино Георгиев (69')
3:0 Християн Цветанов (71')
3:1 Павлин Люцканов (74')
4:1 Иво Радев (82')
4:2 Константин Тодоров (87')
Арда - Звезденбург 5:0
1:0 Даниел Чаушев (3')
2:0 Емре Мюмюн (33')
3:0 Мартин Узунов (70')
4:0 Веселин Попов (75')
5:0 Мерт Халил (83')
Национал - Левски 3:3
0:1 Георги Камбитов (5')
0:2 Ернан Ангелов (6')
1:2 Теодор Василев (16')
2:2 Мартин Гайдев (37')
3:2 Никола Георгиев (49')
3:2 Йоан Андреев (80')
Локомотив (Пловдив) - Славия 1:0
1:0 Стилян Лазаров (52)
Септември - Ботев (Пловдив) 1:1
0:1 Атанас Кирев (57')
1:1 Андрей Грозданов (90+1)
Етър - Хебър 3:1
0:1 Евтим Янев (33')
1:1 Цветан Шиков (61')
2:1 Евгени Пейчев (71')
3:1 Самуил Валериев (87')
ЦСКА-София - Дунав 2:3
0:1 Йоан Нофал (8')
0:2 Виктор Илиев (37')
0:3 Стефан Чукурлиев (42')
1:3 Любомир Праматаров (54')
2:3 Стивън Матеев (67')
Пирин - Лудогорец 2:3
0:1 Кристиян Желев (12')
1:1 Иван Георгиев (20')
2:1 Никола Стоянов (64')
2:2 Ястиян Георгиев (80')
2:3 Тимур Мстафа (90'+2)