We have a new champ! Samson Dauda wins the 2024 Mr. Olympia with a record 1st prize of $600,000.



1. Samson Dauda

2. Hadi Choopan

3. Derek Lunsford

4. Martin Fitzwater

5. Andrew Jacked