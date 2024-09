Една невероятна история за българския спортен дух

Въпреки че изминаха два месеца, радостта и удовлетворението от постигнатия успех все още са живи сред състезателите, треньорите и родителите. През юли отборът на BVA Lions 14U Elite Boys взе участие в Националното първенство по волейбол в Орландо, щата Флорида.

Отборът завърши на 20-то място от над 700 отбора в САЩ – постижение, което на пръв поглед може да не изглежда впечатляващо. Но, като се вземе предвид силната конкуренция и ограничените ресурси на отбора, това е истински подвиг. BVA Lions 14U Elite бе единственият отбор на националното първенство, който игра 11 мача без нито една резерва – съставен от 6 момчета с български корени и 1 американски състезател, които с устрем и воля дадоха на треньорите и родителите емоции за цял живот. Това значително ограничи възможностите на треньорския щаб за тактически промени. Съпътсващите всеки спорт, контузии и здравословни проблеми притесниха всички преди заминаването. Един от лъвовете направи е невъзможното, за да се възстанови за състезанието и да бъде с отбора. В противен случаи нашето участие щеше да приключи преди да започне.

През този сезон AAU (Amateur Athletic Union) въведе ново правило за най-високата OPEN дивизия, допускайки само най-силните отбори от всеки щат. В миналите сезони отбори с по-слаби резултати можеха да се запишат в тази дивизия, но това водеше до неравностойни двубои, което предизвика промяната в правилата. Специална комисия разглежда и одобрява кандидатурите на отборите, като определя дали даден отбор е достатъчно силен за OPEN дивизията. Ако не, отборите могат да се състезават в някоя от другите три дивизии - Premier, Classic или Club. Общият брой отбори във всички дивизии беше 168 в 4 дивизии.

Още през ноември 2023 г., BVA Lions 14U се класира сред топ 8 на второто по големина първенство за момчета в САЩ - Chi City Boys Challenge в McCormick Pl, Чикаго. Интересен факт бе, че сред първите 8 отбора имаше 7 от щата Калифорния, като BVA Lions бяха единственият отбор, който успори хегемонията на тези клубове. Тогава се започна с историята за Давид срещу Голиат, която ни съпътства през целия сезон.

Стабилното представяне през сезона и 4-то място в щата Илинойс подготви отбора за кулминацията на сезона – Националното първенство. BVA Lions 14U бяха поставени под номер 24 от общо 42 отбора в Open дивизията.

Отборът влезе в турнира с основната цел да бъде сплотен, организиран и да се бори до последно. Още в първия ден Лъвовете се изправиха срещу първите два поставени отбора. На 3 юли, в 7:30 сутринта, те се срещнаха с хегемона на сезона – отбора на Rockstar (Калифорния), който впоследствие спечели цялото състезание. Загубата с 2:0 не сломи духа на момчетата, а им даде допълнителна мотивация. Последваха две победи срещу Kaizen и Warren Six Pack, а четвъртият мач срещу най-силния отбор от Пуерто Рико завърши с поражение 2:0.

Тези две победи ни класираха в топ 32, а на втория ден се борихме за място в топ 12. Макар да загубихме и трите мача, отборът показа значително по-добра игра. Това даде надежда за следващия ден, когато две победи срещу OPVC и Sports Performance ни осигуриха място в топ 24. Особено вълнуващ беше мачът срещу местния съперник Sports Performance – един от най-големите и титуловани клубове в САЩ с 108 национални отличия. Победите с 2:1 и 2:0 ни дадоха възможност да играем за разпределението на местата от 18 до 24. Третият мач срещу Vaqueros от Пуерто Рико бе загубен с 2:0.

Кулминацията на турнира дойде през последния състезателен ден. Първият мач срещу Excell от Тексас започна трудно 9:2, като по-едно време Лъвовете изоставаха с 19:11 в първия сет. Но няколко интересни решения от треньорския щаб промениха хода на играта и отборът успя да обърне резултата – победа с 26:24 в първия сет и оспорван втори сет при същия резултат. Това ни класира в топ 20. Следващият мач срещу Cinci Attack, един от най-силните физически отбори, завърши с поражение, въпреки че показахме равностойна игра.

На финала на турнира, състезателите размениха екипите си с играчите от Пуерто Рико, с които създадоха нови приятелства и контакти.

Сега, в края на септември 2024 г., можем да се обърнем назад и да кажем с гордост, че се преборихме с всички клишета и предразсъдъци, свързани с българската спортна култура.

Отборът, треньорите и родителите спазваха стриктен режим в продължение на пет дни. Ставане в 5:30 сутринта, отборна закуска, разходка за активиране на мускулатурата, 3-4 мача на ден, следобедна почивка, видео анализ и вечерен час в 21:00 ч. – всичко това бе изпълнено с желание и мотивация.

Всички усилия през последните 10 месеца кулминираха в думите на колега треньор, който сподели:

"The Bulgarian team is just solid and very well organized on and off the court”.

За нас беше чест да представим българската общност – силна и непримирима!

Ето и имената на “The Magnificent 7”:

1. Мартин Минев - капитан

2. Никола Станоевич - помощник - капитан

3. Мартин Христов

4. Марион Василев

5. Масим Киров

6. Илиян Облаков

7. Итън Стам