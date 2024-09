Player 0.0 е първото по рода си виртуално състезание за почитателите на Формула 1 в България, в което най-добрият пилот е този, който не пие

Инициативата Player 0.0 е част от глобалната платформа за отговорна консумация на Heineken®, „Когато шофираш, никога не пий“ (When You Drive, Never Drink), която насърчава отговорната консумация и безопасността на пътя, както в реалния, така и в света на виртуалните състезания. В ролята на посланик на Heineken 0.0, който насърчава отговорната консумация, застава трикратният световен шампион във Формула 1 – Макс Верстапен.

През 2016 г. Heineken® навлиза при моторните спортове и поема сериозен ангажимент към темата свързана с шофирането в нетрезво състояние. Със старта на своята кампания „Когато шофираш, никога не пий“ (When You Drive, Never Drink), брандът използва и партньорството си с Формула 1, за да достигне до огромната аудитория на този спорт. През годините, посланици на инициативата са били сър Джаки Стюарт и Нико Розберг. От февруари 2023 година Макс Верстапен е официален посланик на Heineken® 0.0 и има водеща роля за промотиране на отговорната консумация.

Инициативата Player 0.0 на Heineken® търси най-добрия шофьор не само като най-бърз, но и като най-отговорен и внимателен на пътя. Виртуалното състезание Player 0.0 кани почитателите на Формула 1 в България в уникална надпревара, която ще се проведе в три фази. Първата – квалификационна, вече стартира и ще продължи до 25.10.2024 г. и има за цел да излъчи най-добрите състезатели, които ще преминат към следващата фаза. 32-мата играчи постигнали най-висок резултат в края на квалификациите ще получат покана за местния финал, където ще се състезават помежду си на симулатори. Те ще се борят за място на световния финал на Player 0.0 в Мадрид (като част от събитието GamerGy 2024), където ще имат възможността да се състезават за титлата „Най-добрият пилот“ в симулатори със самия Макс Верстапен.

През тази година кампанията на Heineken® беше надградена и с „Най-добрият пилот“, за да покаже на почитателите на бирата, че винаги имат избор – да изберат безалкохолен Heineken® 0.0 или да не шофират. Верстапен е звездата и във видеото съпътстващо кампанията „Най-добрият пилот“. Фокусът е, че когато трябва някой да закара у дома компанията след вечер навън, то единственият, който може да бъде избран е този, който не е консумирал напитки със съдържание на алкохол.

Heineken® ще продължи да прави ангажиращи кампании, както и да инвестира в подкрепа на отговорната консумация. Повече информация за участие във виртуалното състезание Player 0.0, част от кампанията „Най-добрият пилот“ в подкрепа на отговорната консумация вижте и тук: https://player00.heineken.com/.

(В материала има продуктово позициониране)