Стефан и Максим Иванови успяха да прекосят и Северния ледовит океан

Акостирахме в Свалбард‼️ След прекосяването на Северния ледовит океан с НЕВЕРЕСТ, телата са изцедени от канските усилия, но душите преливат от удовлетворение, а мозъка от безброй незабравими спомени. Нямаме търпение да се върнем при любимите си хора, които ни липсват повече от всякога. *** We docked in Svalbard‼️ After crossing the Arctic Ocean with NEVEREST, our bodies are drained from the humongous efforts, but our souls are overflowing with satisfaction and the brain with countless unforgettable memories. We can't wait to get back to our loved ones, who we miss more than ever.