Йокич и Дончич в един отбор в бенефиса на Драгич

The Draft for the Goran Dragić farewell game is complete. These are the starters:



Team Goran:



1. Steve Nash

2. Goran Dragić

3. Vladimir Radmanović

4. Vlatko Čančar

5. Nikola Vučević



Team Luka:



1. Luka Dončić

2. Bogdan Bogdanović

3. Nikola Jokić

4. Luis Scola

5. Robin Lopez pic.twitter.com/1ZFVYTljGD