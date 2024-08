В Холщайн (Кил) се надяват да повторят представянето на Хайденхайм от миналия сезон

Lewis #Holtby hat bei @Holstein_Kiel sein spätes Karriereglück gefunden. Als neuer Kapitän führt er den Aufsteiger in die #Bundesliga-Saison.



Wieso er als Fußballer und Mensch so gut zu den Störchen passt und was sein Reifeprozess damit zu tun hat ➡️ https://t.co/J4EtCY1YeQ pic.twitter.com/zmte09dqeO