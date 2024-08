Български талант напуска Ювентус, за да заиграе в Канада

Marsel #Bibishkov lascia la #Juventus e va allo #YorkUnitedFC a titolo definitivo 🔚 È durata una stagione l'avventura del 2007 a Torino (17 presenze e 6 gol). Ora lo aspetta la #CanPL 🇨🇦

//

Marsel Bibishkov from Juventus to York United FC on permanent deal ✍️🏻 @junews24com pic.twitter.com/VHtMvoIXXR