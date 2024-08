Мартин Фукса от Чехия с титла на едноместно кану 1000 метра

Paddling to gold! 🛶

Martin Fuksa wins the men's single canoe 1000m event in 3:43.16, breaking the Olympic record. Gratulujeme! 🇨🇿

La pagaie vers l'or ! 🥇

Martin Fuksa remporte l'épreuve du canoë monoplace 1000m en 3:43.16, battant ainsi le record olympique. Félicitations 👏… pic.twitter.com/L0YqaQkY87