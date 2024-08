Японец спечели изпълнен с падания и грешки олимпийски финал на висилка

#ArtisticGymnastics Horizontal Bar final at the #Paris2024 #Olympics:



🥇 Oka Shinnosuke 🇯🇵 14.533

🥈 Angel Barajas 🇨🇴 14.533

🥉 Zhang Boheng 🇨🇳 13.966

🥉 Tang Chia-Hung (TPE) 13.966



Congratulations to Oka Shinnosuke, the new Olympic champion on Horizontal Bar! pic.twitter.com/81aKHzjjtA