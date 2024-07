Официално: Дженоа предпочете италиански вратар пред Де Хеа

Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere nato a Bologna il 18/03/1995 arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva.



Campione d’Italia nella stagione 22/23, Gollini vanta 132 presenze in Serie A e 10 in Champions League.… pic.twitter.com/Gnyqfhr531