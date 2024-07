T1 и Karmine Corp се готвят за огромен сблъсък в Париж

Red Bull Gaming, отделът на австрийската марка, занимаващ се с видео игри и електронни спортове, обяви, че LAN събитието по League of Legends - Red Bull League of Its Own, ще се завърне този декември в Париж, Франция.

И тази година корейският гранд T1 ще вземе участие в надпреварата, а своят шанс да блесне на световната сцена няма да изпусне и любимият на цяла Франция отбор на Karmine Corp.

Общо пет отбора ще се борят за златото, като се очаква и този шампионат, организиран от Red Bull, да бъде изпълнен с любимата на феновете промяна в правилата на заглавието и т.н.