Беретини отстрани миналогодишния шампион в Гщаад

BERRETTINI AGLI OTTAVI! 🇮🇹



Matteo Berrettini batte in 2 set Pedro Cachin, conquistando gli ottavi di finale in cui sfiderà Galan: solita prestazione devastante al servizio per l'azzurro, con il 75% di prime in campo e solo 4 punti persi con la seconda. Annullate anche tutte e 3… pic.twitter.com/7EBItFNY9B