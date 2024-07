Химнът на Европейските шампионати по плажен хандбал бе пуснат официално

Отличното сътрудничество между един от най-спортните Ди Джеи на България - Theo, Теди Джорджо, техните екипи и Българската федерация по хандбал доведе до създаването на специален химн на плажния хандбал и видео клип към него.

Националите с втора победа в квалификациите за Евро 2025

Песента Better Late Then Never (По-добре късно, отколкото никога) на Theo Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya e сътворена ексклузивно за домакинството на Варна и на България през това лято на континенталните шампионати по плажен хандбал до 17 години и на квалификациите за мъже и за жени за Евро 2025.

Химнът може да бъде видян в YouTube канала на БФХ на https://www.youtube.com/watch?v=ZYowXsHMeaA, в 4К формат на https://drive.google.com/file/d/12QJE4HJwvkUNW_JLvFDAndJvGJ4WCtRg/view?usp=sharing във FULL HD формат на https://drive.google.com/file/d/12QJE4HJwvkUNW_JLvFDAndJvGJ4WCtRg/view?usp=sharing, и във Фейсбука на БФХ на https://www.facebook.com/www.bulgarianhandball.bg/videos/1548057489107441/.