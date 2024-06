Представят плажната двойка Иван Зайцев-Даниеле Лупо в понеделник

Италианската звезда и диагонал Иван Зайцев окончателно ще премине към плажния волейбол. 35-годишният играч ще бъде двойка със сребърният медалист от Олимпиадата в Рио 2016 Даниеле Лупо, съобщава главният редактор на най-големия и авторитетен волейболен сайт в света volleyball.it Лука Муциоли.

Иван Зайцев преминава към плажния волейбол?

Зайцев, Лупо и треньорът Марко Солустри ще дадат пресконференция в понеделник (10 юни) в централата на Италианската федерация (FIPAV), къдет ще представят новия отбор и ще дадат повече подробности.

Въпросът е дали Иван Зайцев, който напусна гранда Кучине Лубе (Чивитанова) след края на сезона, където игра през последните три години, ще продължи още две години в класическия волейбол в зала или от сега ще се пренасочи към плажната версия на играта.

Квалификационният процес за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, каквата ще бъде целта на Зайцев-Лупо, започва след две години и ще включва турнир в пет кръга, в който всяка страна ще може да бъде с максимум две двойки.

Зайцев-Лупо ще играят още на турнира King and Queen of the Beach в Алба Адриатика (Терамо) от 20-и до 22-и юни. В турнира ще вземат участие още няколко известни играчи от класическия волейбол - капитанът и център на Монца Томас Берета, новият разпределител на Лубе Сантиаго Ордуна, както и посрещачът Симоне Пароди и либерото Андреа Маркизио от Серия А2.