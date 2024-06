БФС се присъедини към глобалната кампания на УЕФА и ООН "Race to Zero"

Българският футболен съюз се присъединява към глобалната кампания на УЕФА и ООН "Race to Zero", чиято основна цел е намаляване на вредните емисии и утвърждаването на устойчиви екологични модели.



Замърсяването на въздуха е все по-наболял проблем в световен мащаб, а всеки от нас може да даде своя личен принос в борбата с него, като редуцира, реновира и рециклира. Следвайки тази тенденция, през този сезон националният отбор на България игра в своите срещи с фланелки от еко материя, направени от рециклирането на пластмасови бутилки.



УЕФА се присъедини към кампанията на ООН "Race to Zero" през 2022 г., като си постави за цел да намали наполовина емисиите на всички свои събития до 2030 гoдина.



Освен това европейската футболна централа въведе насоки за устойчивост, за да помогне на клубовете да подобрят: потреблението на енергия и вода, сградната инфраструктура, производството на храни и облекло.

