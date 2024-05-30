Всички баскетболни шампиони на България в историята

Всички шампиони на България по баскетбол за мъже:

Рилски спортист написа нова златна страница в историята си с първа титла в клубната витрина

1943 - ЖСК (София) - Рачо Стоянов

1944 - не се провежда първенство

1945 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов

1946 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов

1947 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов

1948 - Локомотив (София) - Димитър Григоров

1949 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински

1950 - Народна войска (София) - Людмил Катерински

1951 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински

1952 - Ударник (София) - Димитър Митев

1953 - Ударник (София) - Кирил Хайтов

1954 - Спартак (София) - Петър Шишков

1955 - Локомотив (София) - Георги Павлов

1956 - Спартак (София) - Петър Шишков

1957 - Академик (София) - Божидар Такев

1958 - Академик (София) - Божидар Такев

1959 - Академик (София) - Божидар Такев

1960 - Спартак (София) - Петър Шишков

1961 - Локомотив (София) - Владимир Славов

1962 - Спартак (София) - Петър Шишков

1963 - Академик (София) - Цветан Желязков

1964 - Локомотив (София) - Методи Томовски

1965 - ЦСКА Червено знаме (София) - Людмил Катерински

1966 - Локомотив (София) - Методи Томовски

1967 - ЦСКА Червено знаме (София) - Кирил Семов

1968 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1969 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1970 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1971 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1972 - Академик (София) - Веселин Темков

1973 - Академик (София) - Веселин Темков

1974 - Балкан (Ботевград) - Иван Колев

1975 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1976 - Академик (София) - Нейчо Нейчев

1977 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Цвятко Барчовски

1978 - Левски Спартак (София) - Евелин Косев

1979 - Левски Спартак (София) - Петър Симанов

1980 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Омуртаг Кузманов

1981 - Левски Спартак (София) - Нико Грозев

1982 - Левски Спартак (София) - Георги Димитров

1983 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов

1984 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов

1985 - Академик (Варна) - Симеон Варчев

1986 - Левски Спартак (София) - Атанас Голомеев

1987 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев

1988 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев

1989 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев

1990 - ЦСКА (София) - Петко Маринов

1991 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев

1992 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев

1993 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич

1994 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич

1995 - Плама (Плевен) - Дарин Великов

1996 - Плама (Плевен) - Дарин Великов

1997 - Славия ВИС-2 (София) - Росен Барчовски

1998 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев

1999 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев

2000 - Левски (София) - Константин Папазов

2001 - Левски (София) - Константин Папазов

2002 - Ямболгаз (Ямбол) - Иван Чолаков

2003 - Лукойл Академик (София) - Петко Маринов

2004 - Лукойл Академик (София) - Слободан Николич

2005 - Лукойл Академик (София) - Константин Папазов

2006 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски

2007 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски

2008 - Лукойл Академик (София) - Желко Лукаич

2009 - Лукойл Академик (София) - Георги Младенов

2010 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич

2011 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич

2012 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски

2013 - Лукойл Академик (София) - Сашо Везенков

2014 - Левски (София) - Константин Папазов

2015 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев

2016 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев

2017 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев

2018 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов

2019 - Балкан (Ботевград) - Небойша Видич

2020 - първенството не завършва заради пандемията от COVID-19

2021 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов

2022 - Балкан (Ботевград) - Небойша Видич

2023 - Балкан (Ботевград) - Петър Златанович

2024 - Рилски спортист (Самоков) - Любомир Киров

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Снимки: Владимир Иванов