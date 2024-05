Адриан Андреев отпадна във втория кръг на квалификациите на "Ролан Гарос"

Българинът Адриан Андреев отпадна във втория кръг на квалификациите за място в турнира от тенис Ролан Гарос и няма да има шанса да се представи на червените кортове в Париж в Големия шлем. Андреев, който е 236-и в ранглистата на АТР, отстъпи в три сета 6:4, 5:7, 3:6 на италианеца Джулио Дзепиери за 2:19 часа.

Българската надежда спечели първата част по много драматичен начин. Той изоставаше с 0:4, но спечели шест поредни гейма и го обърна до 6:4. Във втората част Андреев поведе с 3:2, но веднага допусна да му бъде върнат пробива. След това срещата беше спряна заради дъжд при 5:4 за италианеца и 30:0 при сервис на Андреев. При 5:5 той имаше възможност за пробив, за да излезе напред и да приключи срещата в два сета, но не успя. Ново взето подаване обаче в 12-ия гейм на частта изравни сетовете.

В третата част Андреев не успя да вземе нито едно свое подаване, като позволи пробиви и при четирите си подавания. Дзепиери – 148-и в ранглистата на АТР, на два пъти защити сервиса си и в крайна сметка продължава напред.

Съперникът на победителя от мача с участието на българската надежда можеше да срещне двукратен финалист от "Ролан Гарос" – Доминик Тийм. Но австриецът – стигнал до мачовете за титлата през 2018-а и през 2019-а година, също отстъпи във втория кръг на пресяванията – 2:6, 5:7 на Ото Виртанен (Финландия). Виртанен и Дзепиери излизат в директен сблъсък за място в основната схема.

Тийм обяви по-рано тази година, че сезон 2024 е последен за него, тъй като след операциите на китката много трудно намира най-добрата си форма.

След като отстъпи днес, публиката стана на крака и го изпрати с овации "Thank you Domi, Thank you Domi".

Шампион от Откритото първенство на САЩ, Тийм в момента е на 131-о място в мъжката ранглиста и само на 30 години. Неговата победа ще остане в историята, тъй като е първата в пет сета, в която шампионът е изоставал с 0:2. Тогава той се справи с Александър Зверев на финала.

Също така има мач за титлата и на Откритото първенство на Австралия през 2020-а, а в тази година достигна и най-високо си място в АТР – 3-о. Общо кариерата му е пълна със 17 купи от Тура.

Последвайте каналите ни в:

Снимки: Imago