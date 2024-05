България доминира на престижното брейк първенство Battle of the year Balkans в Солун

България доминира на престижното брейк първенство Battle of the year Balkans със статут на балканско първенство, което се проведе през уикенда в Солун. В отборната надпревара участваха представителите на родните клубове The next crew (Black style squad), Blackstorm и X-energy crew, които триумфираха във финалите в категория kids Battle.

Във финала се изправиха два български отбора, които изпревариха 16-те останали тима. Първо място грабна клубът от Бургас The next crew (Black style squad). Подвластни останаха колабирацията между Софийските клубове Blackstorm и X-energy crew.

В категория kids battle в индивидуалната надпревара участваха повече от 50 млади брейкъри, като фаворити отново бяха българските деца. Първо място грабна Николай Кафелов bboy Thanos от X-energy crew София и съответно на второ място остана подвластника му Никола Николов от Бургаската школа The next crew.

В индивидуалната надпревара при жените Пламена Георгиева bgirl Firebird с треньор Христо Андонов пребори конкуренцията си с лекота и грабна престижното първо място. Добра изява записа и Константин Шарапчиев bboy Beazt от The next crew, като стигна до полуфинал на състезанието и остана на крачка от успеха.