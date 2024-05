Минцлаф: Макс остава, Волф да си гледа Мерцедес

😂‼️‼️Red Bull CEO Oliver Mintzlaff on Toto Wolff's courting of Max Verstappen in the media :



"𝐈 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐖𝐨𝐥𝐟𝐟 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐰𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬. 𝐇𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞. 𝐀𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨… pic.twitter.com/rBDaHMC6PG