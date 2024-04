В Порше били впечатлени от Фетел, но още няма решение за Льо Ман

#WEC - Here are some statistics from our recent #Porsche963 endurance test @AragonMotorLand ⬇️



Covered laps: 1,248

Pitstops: 48

Driver changes: 21

Vettel: 118 laps

Preining: 124

Campbell: 135

Vanthoor: 139

Christensen: 157

Makowiecki: 181

Estre: 189

Lotterer: 205