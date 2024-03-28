Групата на Славия за сблъсъка с Левски

Треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата от 20 футболисти за дербито с Левски на стадион "Георги Аспарухов". Поради контузии за срещата отпаднаха капитанът Галин Иванов и крилото Денислав Александров.

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ГРУПАТА НА СЛАВИЯ: Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Ивайло Марков, Виктор Генев, Мартин Георгиев, Велко Йеленкович, Куентин Зеедорф, Ерол Дост, Емил Мартинов, Чунг До, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Исак Соле, Емил Стоев, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Владимир Николов, Тони Тасев

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