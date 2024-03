Red Bull BC ONE Cypher Bulgaria: Демонстрация на талант в брейкдeнса със световноизвестни съдии и вълнуваща музика

Остават 2 дни до дългоочаквания Red Bull BC ONE Cypher Bulgaria, който ще се състои на 30 март в Event Center Pirotska 5, София. Това престижно събитие обещава да бъде изключителен празник на брейкдeнса, като събере най-талантливите B-Boys и B-Girls от цяла България, които ще се състезават за титлата и шанса да продължат в най-голямото състезание по брейкинг в света.

Тазгодишният Cypher не само ще представи вълнуващи танцови битки, но и ще се похвали с престижен съдийски състав и изключителна музикална програма, което обещава да повиши нивото на състезанието. В съдийския панел влизат легендарните RoxRite, Babyson и Emannouel Fox, които със своя огромен опит и експертно познание гарантират, че битките ще бъдат съдени с най-високо ниво на целост и прозрение.

Световноизвестни съдии и ексклузивни работилници

По-рано в същия ден на събитието, съдиите ще проведат ексклузивни танцови работилници в Танцова академия 360, предлагайки уникална възможност за танцьори и ентусиасти да се учат от най-добрите. Тези работилници ще покрият разнообразие от теми, от напреднали техники за брейкдeнс и стратегии за състезание до творческо изразяване в танца.

Участие във всяка една е напълно безплатно.

Roxrite ще се задълбочи в значението на стил и оригиналност.

Babyson ще се съсредоточи върху силовите движения и музикалността.

Emannouel Fox ще изследва творческите аспекти на брейкдeнса и личното разказване.

Електризиращи ритми от DJ One Up и DJ Lalri

За да повишим атмосферата на Red Bull BC ONE Cypher Bulgaria, с радост обявяваме участието на DJ One Up в сътрудничество с локалната легенда DJ Lalri, които ще осигурят музикалния фон за събитието. Тяхната динамична селекция ще зареди битките и ще вдъхнови както танцьорите, така и зрителите.

Събитието е водено от харизматичния B-Boy Jokata, известен със своето заразително присъствие и дълбоки корени в общността на брейкдeнса. Jokata ще ни води през битките, осигурявайки безпроблемно и вълнуващо преживяване за всички участници.

Детайли за събитието

Дата: 30 март

Място: Event Center Pirotska 5

Начало: 18:00ч.

Детайли танцови работилници

Дата: 30 март

Начало:10:00 – 15:-00ч.

Локация: Международната Танцова академия 360 (ул. Крум Попов 56)

Red Bull BC ONE Cypher Bulgaria е повече от състезание; то е събиране на общността на брейкдeнса, празнуване на креативността, уменията и обединяващата сила на танца. Каним танцьори, фенове и медии да се присъединят към нас за ден, изпълнен със невероятни изпълнения, възможности за учене и демонстрация на таланта в България.

За Red Bull BC ONE

Red Bull BC ONE е водещото състезание по брейкинг един срещу един в света. Всяка година хиляди танцьори от цял свят се състезават за шанса да представят на световния финал. Повече от състезание, Red Bull BC ONE служи като глобална платформа за общността на брейкдeнса, с цифри и работилници, които насърчават растежа и развитието сред танцьорите навсякъде.