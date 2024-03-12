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  3. Ивайло Стоянов ще ръководи мача между ЦСКА - София и Ботев (Пловдив)

Ивайло Стоянов ще ръководи мача между ЦСКА - София и Ботев (Пловдив)

  • 12 март 2024 | 20:16
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Ивайло Стоянов ще ръководи мача между ЦСКА - София и Ботев (Пловдив)

Ивайло Стоянов ще ръководи дербито от 25-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА - София и Ботев (Пловдив), което е в неделя от 17:45 часа.

БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София
БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София

Съдийски назначения  за срещите от 25-ти кръг в еfbet Лига:

15 март 2024 г., петък, 16:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
15 март 2024 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
16 март 2024 г., събота, 12:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
16 март 2024 г., събота, 15:15 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Левски
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
16 март 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
17 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ФК Крумовград - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Константин Делов Писков     
 
17 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
17 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     

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