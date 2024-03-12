Ивайло Стоянов ще ръководи мача между ЦСКА - София и Ботев (Пловдив)

Ивайло Стоянов ще ръководи дербито от 25-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА - София и Ботев (Пловдив), което е в неделя от 17:45 часа.
БФС обяви програмата до края на редовния сезон, ето кога ще бъде дербито между Левски и ЦСКА - София
Съдийски назначения за срещите от 25-ти кръг в еfbet Лига:
15 март 2024 г., петък, 16:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Георгиев Ангелов
15 март 2024 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Спасов Славов
16 март 2024 г., събота, 12:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 март 2024 г., събота, 15:15 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Радан Василев Мирянов
16 март 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Кольо Димитров Данев
17 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ФК Крумовград - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Константин Делов Писков
17 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Николай Тодоров Петров
17 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
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