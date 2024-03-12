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  3. Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 12 март 2024 | 14:50
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Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

Звезденбург - Арда 1:0
1:0 Александър Желев (80')

Левски - Ботев (Пловдив) 0:0

Лудогорец - Септември 4:0
1:0 Илиан Гатински (15')
2:0 Мартин Николов (49')
3:0 Димитър Мрънков (68')
4:0 Калоян Божков (75')

Спартак (Пловдив) - Славия 0:8
0:1 Велизар Ветов (11')
0:2 Мартин Рачев (24')
0:3 Давид Николов (35')
0:4 Давид Николов (40')
0:5 Давид Николов (50')
0:6 Георги Алмишев (57')
0:7 Даниел Манолев (83')
0:8 Даниел Манолев (90') д

Хебър - ЦСКА-София 1:3
0:1 Александър Донев (14')
0:2 Калоян Пулев (56')
0:3 Александър Донев (62')
1:3 Атанас Георгиев (89')

Локомотив (Пловдив) - Берое 5:3
1:0 Махир Шерифов (18')
2:0 Мартин Раленеков (23')
3:0 Мартин Раленеков (34')
4:0 Махир Шерифов (45')
4:1 Николай Димитров (60')
5:1 Махир Шерифов (67')
5:2 Жулиен Евтимов (70')
5:3 Жулиен Евтимов (85')

Национал - Спартак (Плевен) 5:0
1:0 Кристиян Горянов (8')
2:0 Виктор Илиев (36')
3:0 Николай Любомиров (55')
4:0 Кристиян Горянов (57')
5:0 Алекс Александров (74')

Пловдив 2015 - Пирин 2:1
1:0 Мартин Величков (35')д
2:0 Никола Панайотов (45')
2:1 Георги Диманчев (54')

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