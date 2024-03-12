Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

Звезденбург - Арда 1:0

1:0 Александър Желев (80')

Левски - Ботев (Пловдив) 0:0

Лудогорец - Септември 4:0

1:0 Илиан Гатински (15')

2:0 Мартин Николов (49')

3:0 Димитър Мрънков (68')

4:0 Калоян Божков (75')

Спартак (Пловдив) - Славия 0:8

0:1 Велизар Ветов (11')

0:2 Мартин Рачев (24')

0:3 Давид Николов (35')

0:4 Давид Николов (40')

0:5 Давид Николов (50')

0:6 Георги Алмишев (57')

0:7 Даниел Манолев (83')

0:8 Даниел Манолев (90') д

Хебър - ЦСКА-София 1:3

0:1 Александър Донев (14')

0:2 Калоян Пулев (56')

0:3 Александър Донев (62')

1:3 Атанас Георгиев (89')

Локомотив (Пловдив) - Берое 5:3

1:0 Махир Шерифов (18')

2:0 Мартин Раленеков (23')

3:0 Мартин Раленеков (34')

4:0 Махир Шерифов (45')

4:1 Николай Димитров (60')

5:1 Махир Шерифов (67')

5:2 Жулиен Евтимов (70')

5:3 Жулиен Евтимов (85')

Национал - Спартак (Плевен) 5:0

1:0 Кристиян Горянов (8')

2:0 Виктор Илиев (36')

3:0 Николай Любомиров (55')

4:0 Кристиян Горянов (57')

5:0 Алекс Александров (74')

Пловдив 2015 - Пирин 2:1

1:0 Мартин Величков (35')д

2:0 Никола Панайотов (45')

2:1 Георги Диманчев (54')

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