Брест се провали срещу Ланс и уби интригата в Лига 1

🏁 𝑨𝒎𝒂𝒓𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒓𝒆́𝒖𝒔𝒔𝒊 🏴‍☠️



Face à un adversaire qui s'est procuré des occasions franches en seconde période, les Sang et Or ont fait preuve de calme et de générosité pour faire tomber le 2⃣e de @Ligue1UberEats et empocher 3⃣ points ! 👏@RCLens 1⃣-0⃣ @SB29#RCLSB29 pic.twitter.com/j1bR3nLqeX