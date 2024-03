Съставите на Арсенал и Брентфорд

🚨 Arsenal XI vs Brentford



Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Rice, Ødegaard; Saka, Havertz, Trossard.



Zinchenko makes the bench, Martinelli not risked ahead of Porto after cut to good hasn’t healed enough. #AFC #Arsenal #ARSBRE pic.twitter.com/vkbLKXYiJA