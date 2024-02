Макгрегър е тестван три пъти за допинг през 2024-а

The new #UFC Anti-Doping Test History database has been updated.



Fighters with the most test sessions in 2024:



Conor McGregor: 3

Robert Bryczek: 2

Dricus Du Plessis: 2

Darrius Flowers: 2

Themba Gorimbo: 2

Max Griffin: 2

Taylor Laplius: 2

Nathan Landwehr: 2

Pedro Lopes Munhoz:…