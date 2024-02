Илиана Раева бе лектор на конференция с фокус върху промяната на стереотипите

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева бе сред лекторите на форума The Power of Diversity: Changing the Stereotypes (в превод "Силата на разнообразието: да променим стереотипите"), който се проведе днес в Hyatt Regency Sofia. Конференцията се организира от Сдружение "Дамски форум" и поставя фокус върху важни обществени въпроси.

Раева участва в панел 3, който носеше името "Промяна на стереотипите". Тя бе поканена, за да сподели своя опит и история за това как е успяла в един напълно женски свят, колко е важно не само да искаш, но и да се заявиш и не на последно място как "златните момичета" могат да се превърнат в емблема и посланик на България.

В панела заедно с Илиана Раева бяха още Пламена Чернева (WonderCoders (Nordic Women in Tech Awards), Георги Милков (журналист и писател), Константин Рангелов (съосновател и главен технически директор на Dronamics) и Валентин Тончев (председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към Народното събрание). Панелната дискусия бе с модератор Жанет Захариева ("Дамски форум").

Сред лекторите бяха още евродепутатът Сергей Станишев, посланикът на Австрия в България н.пр. Андреа Икич-Бьом, министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, Катарина Милър - президент на Европейската асоциация на жените - юристи 2017 - 2022 и ръководител на делегацията в ЕС в G20/W20.

Специално за събитието в София пристигна като основен гост еврокомисарят по равенството Хелена Дали.

Форумът бе открит от председателят на "Дамски форум" Диана Митева, премиерът акад. Николай Денков и приветствие от Мария Габриел, заместник министър-председател и министър на външните работи).

Целта на форума е да даде възможност за обмен на идеи и опит, насочени към подобряване на равенството и включването в европейското общество. Обсъждането на ключови теми като борбата със стереотипите и премахването на бариерите пред равенството бяха в центъра на вниманието с цел да доведе до реална промяна на бизнес средата у нас.

В "Дамски форум" членуват 125 дами на високи ръководни позиции или предприемачи с устойчив собствен бизнес. Мисията им е да споделят житейски и бизнес опит, да обменят идеи и да работят в посока развитие на обществото, позицията и ролята на жената в него.