Съставите на Леверкузен и Байерн

𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 𝙫𝙨 @FCBayernEN



Here we go ! Let's go #Werkself!! 🙌⚫️🔴#B04FCB | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/Jvs8CJymrg