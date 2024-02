Лацио се справи с любим съперник, а Имобиле заби юбилеен гол

Ciro Immobile makes HISTORY hitting 200 GOALS in Serie A 😱🇮🇹



He joins an incredible list of others who have done so:



1. Piola • 274

2. Totti • 250

3. Nordahl • 225

4. Meazza • 216

5. Altafini • 216

6. Di Natale • 209

7. Baggio • 205

8. Immobile • 200



Serie A royalty. pic.twitter.com/Iadsx9M0Pc