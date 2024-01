Ди Джанантонио: Целта ще е да продължа от там, където завърших миналата година

New season

New colours 🟡⚪️



Here you are Pertamina Enduro VR46 Racing Team for 2024 MotoGP season 🏁@Marco12_B @FabioDiggia49 #MotoGP2024 #PertaminaEnduroVR46RacingTeam #MotoGP #MB72 #Diggia49 #VR46 pic.twitter.com/1EscoGtWt3